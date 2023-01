Beyond Good and Evil 2 non è stato cancellato, assicura Ubisoft

Nonostante le difficoltà che sta passando Ubisoft in questo periodo, tra rinvii e progetti accantonati, la compagnia ha assicurato che Beyond Good and Evil 2 non è stato cancellato ed è quindi ancora in lavorazione.

Intervenendo sulle pagine di Eurogamer, un portavoce della compagnia francese ha confermato che lo sviluppo sta proseguendo, sebbene non si abbiano più aggiornamenti da un bel po’ di tempo. “Il team sta lavorando alacremente per soddisfare le ambiziose aspettative,” ha dichiarato l’esponente di Ubisoft.

Beyond Good and Evil 2 non fa dunque parte del tris di videogiochi cancellati ufficialmente pochi giorni fa, ma a questo punto speriamo che, nonostante le rassicurazioni di Ubisoft, i lavori stiano davvero proseguendo e presto vengano diffuse novità concrete sul progetto.