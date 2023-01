Lies of P torna a mostrarsi in un video di gameplay registrato in 8K

Neowiz ha stretto una partnership con AMD per pubblicizzare la scheda video Radeon RX 7900 XTX. È proprio su un PC che monta questa nuova GPU che è stato registrato il video di gameplay di Lies of P che trovate qui in basso.









Il filmato è stato registrato in 8K, tuttavia YouTube supporta fino alla risoluzione 4K. In ogni caso, questo trailer mette in mostra alcune sequenze inedite dell’action RPG di stampo soulslike ispirato a Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi.

Lies of P è ancora sprovvisto di una data di uscita ufficiale, ma sappiamo che sarà disponibile nel corso del 2023 non soltanto su PC, ma anche su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Il gioco sarà inoltre disponibile sin dal lancio nel catalogo del servizio Game Pass.