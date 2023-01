Final Fantasy XIV: Square Enix cessa il supporto a macOS Catalina

Square Enix ha fatto sapere che tra meno di due mesi cesserà il supporto alla versione di Final Fantasy XIV per macOS Catalina, il sistema operativo Apple lanciato sul mercato circa tre anni e mezzo fa.

Il supporto verrà interrotto ufficialmente a partire dal 7 marzo 2023, tuttavia la compagnia giapponese ci tiene a precisare che la versione per macOS Catalina del celebre MMORPG continuerà a funzionare anche dopo questa data. A partire dal 7 marzo, invece, non verrà più assicurato il supporto, e dunque gli eventuali problemi che sorgeranno potrebbero non essere risolti. Square Enix dichiara che gli interventi verranno valutati caso per caso, ma non saranno più garantiti.