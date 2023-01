SteamWorld: gli sviluppatori della serie si preparano a un annuncio

Image & Form Games, lo studio di sviluppo che ha dato i natali alla saga di SteamWorld, ha pubblicato un breve video teaser che lascia presagire un annuncio a brevissimo.









Il filmato diffuso nelle scorse ore contiene un messaggio che tradotto dal codice Morse significa “18 gennaio“. È dunque molto probabile che l’eventuale annuncio avvenga nella giornata di domani.

Per quanto riguarda l’oggetto di questo teaser, possiamo ipotizzare che sia in qualche modo legato a SteamWorld Headhunter, l’action cooperativo annunciato meno di due anni fa e di cui si sono perse le tracce. In ogni caso, non ci resta che attendere fino a domani per saperne di più.