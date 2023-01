Il publisher Forever Entertainment ha confezionato un nuovo trailer di The House of the Dead: Remake con il quale ne annuncia l’imminente uscita su PS5.









Pubblicato originariamente su Nintendo Switch (qui trovate la nostra recensione) per poi raggiungere anche altre piattaforme, la riedizione di questo classico sparatutto arcade a opera di MegaPixel Studio sarà disponibile sull’ammiraglia PlayStation a partire dal 20 gennaio.