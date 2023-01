Forspoken: rivelati requisiti hardware per la versione PC

Square Enix ha diffuso le specifiche e i requisiti hardware di Forspoken per la versione PC, ed è disponibile anche una patch per la demo. Il produttore Raio Mitsuno ha raccontato le modifiche alla demo del titolo, affermando che sono state apportate una serie di miglioramenti alla qualità della vita, per esempio su PlayStation 5 ora sarà possibile rimappare i propri pulsanti, e numerosi bug sono stati corretti.

Per quanto riguarda le specifiche e i requisiti PC di Forspoken, seguono i dettagli per le opzioni minime e consigliate:

Requisiti minimi:

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit (dopo l’aggiornamento di novembre 2019) o Windows 11 a 64 bit

Processore: AMD Ryzen 5 1600 (3,7 GHz o superiore) o Intel Core i7-3770 (3,7 GHz o superiore)

720p 30fps Spazio su disco: HDD da 150 GB

Requisiti consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit (dopo l’aggiornamento di novembre 2019) o Windows 11 a 64 bit

1440p 30fps Spazio su disco: HDD da 150 GB o più

Forspoken sarà disponibile dal 24 gennaio 2023 su PC (via Steam ed Epic Games Store) e PS5.