Destiny 2: Lightfall, il nuovo trailer mostra la città di Neomuna

Nel nuovo trailer di Destiny 2: Lightfall andiamo alla scoperta della città segreta di Neomuna: nascosta durante la guerra tra la Luce e l’Oscurità, la città ora è stata scoperta e assediata dalle forze di Calus, ex imperatore della Cabala e ultimo Discepolo del Testimone.









Lightfall, espansione in arrivo il 28 febbraio, introdurrà nuovi nemici e luoghi da esplorare, e le novità non finiscono qui: debutterà anche la nuova sottoclasse di Darkness chiamata Strand e una funzione LFG integrata, encomi che potranno essere assegnati ai giocatori alla fine delle attività PvE, e dopo essere stati nelle liste dei desideri dei giocatori per anni, build di loadout in-game e un mod manager.