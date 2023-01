Anno 1800: annunciata la data di uscita della Console Edition

Annunciata lo scorso mese di ottobre, la Console Edition di Anno 1800 è ora provvista di una data di uscita ufficiale. Ubisoft ha infatti confezionato un nuovo trailer che non solo svela la data di lancio del gioco per PS5 e Xbox Series X|S, ma presenta anche le caratteristiche principali di questo strategico in tempo reale a sfondo gestionale.









La Console Edition di Anno 1800 sarà disponibile a partire dal 16 marzo prossimo. Porterà con sé tutti i contenuti già disponibili su PC, oltre a un’interfaccia pensata appositamente per l’utenza console che facilita l’usabilità tramite controller.

Per saperne di più su Anno 1800 vi invitiamo a leggere la nostra recensione della versione PC.