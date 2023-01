Remnant: From the Ashes in dirittura di arrivo su Switch

A distanza di quasi quattro anni dalla pubblicazione sulle altre piattaforme, Remnant: From the Ashes sta per fare capolino anche su Switch. L’annuncio da parte di THQ Nordic è stato accompagnato da un breve trailer che mostra il gioco di Gunfire Games in azione sulla console Nintendo.









Per il momento non si conoscono ulteriori dettagli né sulla data di uscita, né sui contenuti di questa versione. Ricordiamo che su PC e sulle altre console sono disponibili due DLC aggiuntivi, i quali non sappiamo se saranno inclusi anche nell’edizione per Nintendo Switch. Sappiamo, però, che Remnant: From the Ashes per Switch uscirà sia in formato fisico che digitale.