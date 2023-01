Ubisoft Paris indice uno sciopero contro il CEO Yves Guillemot

La sigla sindacale francese Solidaires Informatique ha invitato tutti i lavoratori di Ubisoft Paris ad aderire a uno sciopero che si terrà a fine mese. La mobilitazione è stata indetta per protestare contro le parole di Yves Guillemot, CEO del publisher d’Oltralpe, in merito ai risultati finanziari deludenti della compagnia.

In un’email interna rivolta a tutti i dipendenti di Ubisoft, Guillemot ha chiesto uno sforzo aggiuntivo ai lavoratori per aiutare la compagnia a risalire la china: “Ho bisogno di tutte le vostre energie e della vostra dedizione affinché possiamo tornare sul sentiero del successo,” si legge in un estratto della comunicazione (come riportato su Destructoid). “Vi chiedo inoltre di essere particolarmente attenti e di pensare strategicamente alle vostre spese e alle vostre iniziative, così da assicurarci di essere sempre quanto più efficienti possibile.”

Secondo il sindacato, queste parole non soltanto sposterebbero la colpa dei risultati sotto le aspettative dai manager ai dipendenti, ma chiederebbero a questi ultimi dei sacrifici che porteranno a un peggioramento delle condizioni lavorative. Per questo motivo la sigla ha indetto uno sciopero di quattro ore che si terrà il 27 gennaio dalle 14:00 alle 18:00.