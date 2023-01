Stellaris: Paradox annuncia il DLC First Contact

Paradox Interactive ha presentato un nuovo DLC di Stellaris intitolato First Contact: si tratta di uno Story Pack, dunque un contenuto aggiuntivo minore, dedicato esclusivamente alle interazioni tra civiltà che non hanno ancora inventato una tecnologia per il viaggio spaziale e altre che invece dominano le stelle.









First Contact offrirà nuove origini per la propria civiltà, opzioni diplomatiche aggiuntive, nonché alcune tecnologie inedite come un dispositivo di occultamento per le navi spaziali.

Nessuna notizia circa la data di uscita, tuttavia la compagnia fa sapere che il DLC verrà pubblicato assieme a un nuovo aggiornamento gratuito denominato Canis Minor.