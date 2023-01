Returnal: svelata la data di lancio della versione per PC

Sony Interactive Entertainment e lo sviluppatore Housemarque hanno annunciato la data di lancio della versione per PC di Returnal: il titolo sarà disponibile su Steam a partire dal 15 febbraio. Per chi non lo conoscesse, Returnal è uno sparatutto in terza persona con meccaniche roguelike sviluppato per PS5, che tra meno di un mese approderà finalmente sulla piattaforma Steam. Segue il trailer di presentazione di tutti i perfezionamenti legati all’esperienza della versione per PC (e per quanto riguarda l’ottima esperienza PS5, qui potete trovare lo Speciale Hands-on e la recensione del titolo!):









Housemarque ha condiviso i requisiti per PC necessari per vivere al meglio l’incredibile avventura fantascientifica dell’astronauta Selene Vassos: