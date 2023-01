Ultimate Sackboy arriverà a febbraio

Il 21 febbraio debutterà il nuovo gioco per mobile dedicato a Sackboy, iconica star di LittleBigPlanet: si tratta dello spin-off Ultimate Sackboy, disponibile su Android e iOS. Il titolo è un runner 3D che riprende lo stile di Sonic Dash, sviluppato dallo studio Exient: “Scivola, schiva e supera i classici nemici di Sackboy, supera i tuoi rivali per vincere fantastici premi”, si legge nella descrizione del gioco. Ultimate Sackboy proporrà scontri diretti sotto forma di “Daily Duels“, attraverso i quali vi saranno in palio molte ricompense, e vi sarà ampio spazio per la personalizzazione di Sackboy: sono previsti aggiornamenti che introdurranno ricche combinazioni di abbigliamento e attrezzature per vestire il personaggio. Ed ecco il trailer del titolo: