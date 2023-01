Microsoft licenzia 10 mila persone, colpiti studi Xbox e Bethesda

Microsoft ha fatto sapere di aver licenziato circa 10 mila persone con l’intento di ridurre i costi operativi così da far fronte alla crisi economica globale che stiamo vivendo. Secondo quanto riportato da Jason Schreier sulle colonne di Bloomberg, tra i rami coinvolti dai tagli al personale ci sarebbe anche la divisione Xbox: in particolare, Bethesda Game Studios e 343 Industries sarebbero stati colpiti in misura maggiore.

Tra le due, 343 Industries pare abbia raccolto il cerino più corto. Il giornalista spiega che il team che si occupa della campagna di Halo Infinite ha avuto la peggio, pur non sapendo l’effettiva entità dei licenziamenti. Pierre Hintze, studio head di 343 Industries, ha assicurato che il comparto multiplayer di Halo Infinite continuerà a essere supportato. Inoltre, stando alle indiscrezioni di stampa, il creative director Joe Staten avrebbe lasciato lo studio ma sarebbe comunque rimasto all’interno dell’organico di Microsoft, in particolare nella divisione di publishing Xbox.