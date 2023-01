Detroit: Become Human, vendite a quota 8 milioni di copie

Quantic Dream ha annunciato che le vendite di Detroit: Become Human hanno raggiunto quota 8 milioni di copie, delle quali oltre 2,5 milioni sono state piazzate su PC. L’avventura dinamica dello studio francese è stata pubblicata nel maggio del 2018 su PlayStation 4 (qui la nostra recensione), per poi approdare su PC circa un anno e mezzo più tardi.

Detroit: Become Human è dunque il titolo di maggior successo sviluppato dallo studio d’Oltralpe, un risultato che la stessa Quantic Dream attribuisce principalmente alla pubblicazione del gioco su PC. “Il 2022 è stato un anno incredibile per Quantic Dream. Abbiamo assistito a un incremento delle vendite dei nostri giochi su PC rispetto al 2021, un fenomeno insolito che va ad aggiungersi ai risultati eccellenti degli anni precedenti,” ha dichiarato Guillaume de Fondaumière, Co-CEO di Quantic Dream. “Il successo di Detroit: Become Human, ma anche di Heavy Rain e Beyond: Due Anime, è dovuto alla qualità di questi titoli, al loro appeal verso i giocatori PC, nonché grazie al lavoro a lungo termine del nostro team di publishing.”