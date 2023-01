SteamWorld: annunciata una diretta streaming sul futuro della serie

A quanto pare la novità circa la serie SteamWorld prevista per ieri si è rivelata semplicemente un “annuncio dell’annuncio“: Image & Form Games ha difatti comunicato che a breve trasmetterà una diretta streaming dedicata al futuro della serie di videogiochi.

Stando a quanto comunicato dagli sviluppatori via Twitter, la trasmissione si terrà il prossimo 23 gennaio alle 18:30 (ora italiana). Non sappiamo ancora cosa verrà effettivamente presentato durante l’evento, tuttavia possiamo immaginare che ci sarà l’action cooperativo SteamWorld Headhunter. Per saperne di più, però, bisognerà attendere ancora qualche giorno.