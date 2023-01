Marvel's Midnight Suns: il nuovo trailer ci presenta Deadpool

The Good, the Bad, and the Undead è il nome del primo DLC post-lancio di Marvel’s Midnight Suns, il cui trailer è stato pubblicato oggi da 2K e Marvel Entertainment: il gioco dà il benvenuto a Deadpool!

In arrivo con il DLC ci saranno nuove abilità e nuovi tipi di nemici, insieme alla possibilità di sviluppare il Food Truck, progetto Ricerca di Deadpool che porterà un ulteriore vantaggio tattico sul campo di battaglia.

The Good, the Bad, and the Undead debutterà il 26 gennaio 2023 su PC Windows via Steam ed Epic Games Store, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ed è disponibile per l’acquisto stand-alone o come parte del Season Pass di Marvel’s Midnight Suns incluso nella Legendary Edition.