Like a Dragon: Ishin!, scopriamo la modalità "Another Life"

Il nuovo trailer di Like a Dragon: Ishin! ci mostra a modalità chiamata “Another Life“, in cui vediamo il protagonista mettere momentaneamente a parte la violenza per dedicarsi con tranquillità alla vita in fattoria.

Dato il successo che i mini-giochi hanno avuto nella serie, anche nel nuovo titolo avremo l’occasione di giocarne diversi, in questo caso nel video viene mostrato quello dedicato alla raccolta dei frutti della terra, il taglio delle verdure, la preparazione e cottura della carne, e anche la cura degli animali domestici: tipica e (momentaneamente) innocua vita di campagna.

Come un drago: Ishin! debutterà il 21 febbraio 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X | S, Xbox One e PC.