Annunciato Age Of Wonders 4, arriverà a maggio

Dopo quasi dieci anni ecco la conferma ufficiale da parte di Paradox Interactive e lo sviluppatore Triumph Studios: un nuovo capitolo della serie Age of Wonders arriverà, il lancio è fissato per il 2 maggio e sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Il titolo è caratterizzato da un’ambientazione fantasy, una terra in cui bisognerà combattere potenti re-maghi che regnano come se fossero divinità, affrontandoli attraverso la creazione di fazioni personalizzate e la combinazione di forme corporee, tratti sociali e poteri arcani. Sbloccando i tomi della magia, gli eserciti potranno mutare fisicamente, trasformandosi in esseri angelici o agenti del caos.

Age of Wonders 4 porterà un mix di elementi di diplomazia, strategia e gioco di ruolo, proprio come i precedenti titoli della serie. Ecco il trailer dell’annuncio: