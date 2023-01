GTA: The Trilogy - The Definitive Edition è disponibile su Steam

È disponibile su Steam Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, con il supporto per Steam Deck.

Sembrerebbe però che la trilogia presenti ancora gli stessi problemi legati a bug, prestazioni e grafica riscontrati con la prima pubblicazione del bundle nel 2021, per la quale Rockstar Games si era già scusata. Dalle recensioni di alcuni utenti su Steam emergono infatti molte lamentele, che fanno riferimento anche alla scarsa efficacia delle patch pubblicate in passato per risolvere le varie problematiche: “È ESATTAMENTE la stessa versione che è stata aggiornata l’ultima volta nell’ottobre dello scorso anno e anche quell’aggiornamento non era letteralmente niente”, ha commentato un utente.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition dovrebbe approdare anche su Epic Games Store, ma per ora si tratta solo di rumor. Attendiamo notizie ufficiali!