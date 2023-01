Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, svelato il trailer di lancio del DLC Different Future

Square Enix e Team NINJA hanno pubblicato il trailer di lancio del terzo DLC di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, “Different Future”, il cui lancio avverrà il 27 gennaio.

“Fatti strada attraverso un tempo e uno spazio alternativi e rovina i piani del Lufenian già che ci sei! DIFFERENT FUTURE includerà 3 nuovi lavori, armi e una funzione di sintesi aggiuntiva per prepararti a un’epica resa dei conti contro l’Imperatore!” racconta la descrizione del video.

Different Future sarà l’ultima espansione di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, disponibile con il Season Pass su PC (Epic Games Store), PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Potete anche scaricare gratuitamente una demo gratuita sulle piattaforme PlayStation e Xbox.