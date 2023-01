Marvel's Avengers si avvia sul viale del tramonto

Crystal Dynamics ha annunciato l’interruzione definitiva del supporto a Marvel’s Avengers, che dunque si sta avviando sul viale del tramonto.

In un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, lo studio di sviluppo fa sapere che il prossimo aggiornamento gratuito sarà l’ultimo. L’update che porterà il gioco alla versione 2.8 verrà pubblicato il 31 marzo 2023 segnerà la fine dell’aggiunta di nuovi contenuti, dopodiché il supporto verrà definitivamente interrotto il successivo 30 settembre 2023.

Gli sviluppatori precisano che Marvel’s Avengers rimarrà giocabile anche dopo quella data, sia per quanto riguarda le missioni single player che per tutto il comparto multiplayer, tuttavia il gioco verrà rimosso dagli store digitali delle rispettive piattaforme. Viene inoltre fatto sapere che dal 31 marzo, ogni elemento di personalizzazione estetica e gli oggetti digitali acquistabili sul marketplace interno verranno resi disponibili gratuitamente per tutti gli utenti.

Nonostante la fine del supporto, dunque, i server continueranno a rimanere attivi nel prossimo futuro, tuttavia Crystal Dynamics non assicura che sarà possibile mantenerli in maniera perpetua.