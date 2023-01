The Callisto Protocol si arricchisce del New Game Plus

A poco più di un mese di distanza dal lancio di The Callisto Protocol (qui la nostra recensione), Striking Distance Studios ha pubblicato una nuova patch che introduce la modalità New Game Plus.

I giocatori che hanno completato almeno una volta il survival horror di Glen Schofield e compagni possono iniziare una nuova partita mantenendo l’accesso a tutte le armi già sbloccate, gli upgrade e i crediti ottenuti nella partita precedente.

L’aggiornamento apporta anche alcune modifiche al bilanciamento e corregge alcuni bug. Il changelog ufficiale è consultabile seguendo questo collegamento.