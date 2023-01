The Witcher 3: versioni fisiche per PS5 e Xbox Series X in uscita a breve

Dopo la pubblicazione della versione digitale sulle console dell’attuale generazione, The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition sta per fare ritorno nei negozi fisici con le nuove versioni per PS5 e Xbox Series X.

Le avventure di Geralt di Rivia saranno disponibili sugli scaffali dei negozi tra pochi giorni, a partire dal 26 gennaio. In questa nuova versione, che abbiamo provato approfonditamente nel formato per PS5, The Witcher 3 può contare su un comparto grafico rinnovato con due modalità che sfruttano l’hardware delle nuove – si fa per dire – console: una performance a 60 FPS e una che abilità alcuni effetti di ray tracing riducendo l frame rate a 30 fotogrammi al secondo.

Sono state aggiunte anche alcune feature che migliorano l’esperienza di gioco complessiva, nonché il supporto al DualSense su PS5.