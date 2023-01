Trek to Yomi in uscita su Switch tra pochi giorni

Uscito quasi ovunque la scorsa primavera, Trek to Yomi sta per fare capolino anche su Nintendo Switch.









Il publisher Devolver Digital ha infatti annunciato che l’action dal taglio cinematografico di Leonard Menchiari sarà disponibile su Switch dal 30 gennaio.

Trek to Yomi è un tributo al cinema giapponese, soprattutto a quello del maestro Akira Kurosawa, dalle cui opere Leonard Menchiari ha preso esplicita ispirazione. Per saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra recensione pubblicata in occasione dell’uscita del gioco su PC.