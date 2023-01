Life is Strange 2 per Switch in uscita a febbraio

Life is Strange 2 sta per uscire su Nintendo Switch: Square Enix ha difatti annunciato che l’avventura episodica sviluppata da DON’T NOD sarà disponibile sulla piattaforma ibrida della Casa di Kyoto dal 2 febbraio.









Si tratta dell’unico capitolo del franchise ancora non disponibile su Switch, giacché Life is Strange: True Colors è approdato sulla console Nintendo nel 2021, mentre Life is Strange: Remastered Collection (che contiene anche il prequel Before the Storm) è stato pubblicato l’anno scorso. Tra poco più di una settimana i possessori della console potranno dunque completare la saga.