Cosmic Smash di SEGA potrebbe tornare con un videogioco VR

SEGA potrebbe prepararsi all’annuncio di un nuovo Cosmic Smash dopo l’apertura di un sito teaser. Al contempo, la compagnia giapponese ha iniziato a pubblicare alcuni messaggi piuttosto criptici sui social media riferendosi a un fantomatico C-SMASH VRS. Possiamo ipotizzare, ma si tratta solo di speculazioni, che il videogioco misterioso sia perlomeno compatibile con i visori per la realtà virtuale.

Ricordiamo che Cosmic Smash è un videogioco arcade pubblicato all’inizio del 2001 e successivamente convertito per Dreamcast. Questa versione non è però mai uscita dai confini giapponesi. Il gioco è di fatto un clone di Breakout/Arkanoid che mette l’utente nei panni di un omino impegnato a colpire una pallina con una racchetta per farla rimbalzare su un muro, più o meno come avviene nello squash.

In ogni caso, per saperne di più bisognerà aspettare ancora un po’ di giorni: il sito teaser è infatti provvisto di un conto alla rovesca che scadrà il prossimo 13 febbraio alle 17:00, ora italiana.