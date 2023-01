Armored Core VI: Fires of Rubicon, nuovi dettagli a febbraio

Bandai Namco ha fatto sapere che sarà presente al prossimo Taipei Gameshow 2023 che si terrà all’inizio di febbraio: durante la manifestazione sarà trasmessa una diretta streaming dedicata ad Armored Core VI: Fires of Rubicon, il prossimo videogioco di FromSoftware.

Il publisher dichiara che la diretta durerà circa un’ora e permetterà agli utenti di scoprire nuovi dettagli sul videogioco diretto da Masaru Yamamura. L’appuntamento è previsto per il 3 febbraio alle 13:00, ora italiana, ma non sappiamo se la trasmissione sarà perlomeno sottotitolata in inglese. Nel frattempo il video è già disponibile su YouTube, così da permettere agli interessati di attivare una notifica che segnali l’esatto momento della messa in onda.

Nel frattempo vi ricordiamo che di Armored Core VI: Fires of Rubicon abbiamo parlato in dettaglio all’interno di un dossier presente su TGM 396, il numero della rivista attualmente in edicola.