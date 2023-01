Svelato Shadow Gambit: The Cursed Crew, dagli autori di Desperados III

Mimimi Games, lo studio tedesco che ha dato i natali a Shadow Tactics: Blades of the Shogun e al più recente Desperados III, ha presentato il suo nuovo videogioco: stiamo parlando di Shadow Gambit: The Cursed Crew, un nuovo tattico in tempo reale che vedrà la luce del sole quest’anno su PC e console.









Il videogioco ci metterà a capo di una ciurma di pirati maledetti che solca i mari su una nave fantasma. Sarà nostro compito sfruttare i loro poteri soprannaturali per sfidare l’esercito dell’Inquisizione e mettere le mani sul tesoro nascosto del Capitano Mordechai. Dovremo quindi mettere in piedi un gruppo di personaggi giocabili formato da otto individui, ognuno con le sue caratteristiche peculiari e abilità speciali. Potremo decidere quali pirati schierare in ogni missione, che potrà dunque essere affrontata liberamente sulla base del proprio stile di gioco.









Gli sviluppatori hanno confezionato un lungo ed esaustivo trailer di gameplay che illustra in maniera piuttosto dettagliata le meccaniche su cui si fonda Shadow Gambit. Tra le caratteristiche del gioco vi è la possibilità di manipolare il tempo per adottare strategie più efficaci, oppure più semplicemente per catturare un ricordo e ricominciare da quel punto se le cose si mettono male.

Non si conosce ancora la data di uscita ufficiale di Shadow Gambit: The Cursed Crew, ma sappiamo che sarà disponibile su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S.