Journey to the Savage Planet in uscita su PS5 e Xbox Series X|S

505 Games ha annunciato che Journey to the Savage Planet sarà disponibile tra poche settimane su PS5 e Xbox Series X|S grazie alla pubblicazione della Employee of the Month Edition. Questa nuova versione presenterà due opzioni grafiche, le classiche modalità qualità e prestazioni, con supporto fino alla risoluzione 4K. Inoltre presenterà una modalità foto migliorata.

“Abbiamo subito un’acquisizione, siamo stati licenziati, abbiamo formato una nuova società e riacquistato la nostra proprietà intellettuale e in qualche modo l’Edizione Employee of the Month del nostro gioco stravagante sta finalmente arrivando sulle nuove console“, ha dichiarato Alex Hutchinson, Direttore Creativo di Raccoon Logic. “Grazie a tutti coloro che ci hanno supportato, in particolare a te, stimato dipendente, sei il mio preferito qualunque sia il tuo nome“.

Journey to the Savage Planet uscirà su PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 14 febbraio. Chiunque possieda il gioco su PS4 o Xbox One otterrà gratuitamente l’aggiornamento alla nuova versione.