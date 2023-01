Warhammer 40,000: Darktide per Xbox Series X|S è stato rinviato

Con una sorta di lettera aperta pubblicata su Twitter nelle scorse ore, Fatshark si è cosparsa il capo di cenere nell’annunciare il rinvio della versione per Xbox Series X|S di Warhammer 40,000: Darktide.

Lo studio di sviluppo ha ammesso di non essere riuscito a soddisfare le aspettative dei fan pubblicando non solo un videogioco instabile sul versante tecnico, ma anche monco su quello delle feature. Fatshark ha dunque deciso di concentrarsi principalmente sulla versione PC, pubblicata lo scorso dicembre, non soltanto per correggere i numerosi problemi tecnici che affliggono il gioco, ma anche migliorare la progressione dei personaggi e integrare un sistema di crafting completo.

Per questo motivo è stato deciso di rinviare l’uscita di Darktide su Xbox Series X|S e di far slittare a data da destinarsi l’arrivo dei contenuti stagionali per la versione PC. Saranno inoltre sospese le release di oggetti di personalizzazione estetica premium, dunque acquistabili con denaro reale.