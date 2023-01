Annunciato Hi-Fi RUSH, già disponibile su PC e Xbox

Microsoft e Bethesda hanno annunciato Hi-Fi RUSH, il nuovo videogioco sviluppato da Tango Gameworks e diretto da Shinji Mikami già disponibile a sorpresa sia su PC che su Xbox Series X|S.









Hi-Fi RUSH è un action musicale che mette il giocatore nei panni di Chai, un’aspirante rockstar che lotta contro una malvagia società che si occupa di migliorie robotiche. Questa la sinossi ufficiale: “Tacciato di essere ‘difettoso’ dopo che un losco esperimento condotto su di lui da una società ha per sbaglio causato la fusione tra il suo cuore e un lettore musicale, Chai deve ora combattere per la libertà in un mondo in continuo movimento in cui ogni cosa, dai rompicapi su piattaforma agli attacchi dei nemici e perfino ai coloriti scambi di battute, segue il ritmo.”

Per saperne di più sul gameplay vi invitiamo a visionare l’apposito video esplicativo confezionato da Bethesda.









Segnaliamo, infine, che Hi-Fi RUSH è già disponibile anche sul servizio Xbox Game Pass, sia nella versione per PC che per console.