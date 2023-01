Redfall ha una data di uscita, diffuso un nuovo video di gameplay

Bethesda ha approfittato del Developer Direct di ieri sera per annunciare la data di uscita di Redfall, il nuovo sparatutto open-world cooperativo di Arkane Austin. Per l’occasione è stato pubblicato anche un lungo video che mette in mostra il gameplay del videogioco in arrivo su PC e Xbox Series X|S.









Dopo un primo rinvio annunciato lo scorso anno, Redfall sarà disponibile a partire dal 2 maggio. Come da tradizione per i videogiochi prodotti direttamente da Microsoft, anche lo sparatutto di Arkane Austin arriverà sul servizio Game Pass già al lancio.