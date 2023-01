Forza Motorsport torna a mostrarsi in un nuovo trailer

Durante il Developer Direct di ieri sera, Turn 10 Studios è tornata a parlare del prossimo Forza Motorsport che vedrà la luce su PC e Xbox Series X|S, sciorinando un bel po’ di informazioni sul videogioco di corse automobilistiche.









Lo studio di sviluppo ha fatto sapere che il gioco potrà contare sulla presenza di oltre 500 automobili da collezionare e personalizzare con più di 800 upgrade e modifiche. Il team ha inoltre utilizzato uno spettrofotometro per rendere ancora più realistici i modelli delle vetture: grazie a questo strumento, gli sviluppatori sono riusciti a identificare il comportamento della luce sulle superfici delle auto così da migliorare la resa delle verniciature e delle parti metalliche. Ogni veicolo, inoltre, può contare su un sistema di danni che dipende dal contesto degli incidenti, mentre ciascuna vettura utilizza un modello diverso di accumulo di terra e fango, se presenti nel circuito.

Al lancio, Forza Motorsport includerà 20 ambientazioni, ognuna con vari tracciati: tra le novità del gioco spicca la presenza di una location in Sudafrica. Il videogioco avrà anche un sistema di meteo dinamico e di ciclo giorno/notte che influenzerà le condizioni e la temperatura del tracciato, così da fornire ulteriore autenticità alle corse. Per finire, verranno implementate le tecnologie Windows Sonic e Dolby Atmos per migliorare l’audio del gioco.

Ancora nessuna notizia sulla data di uscita, ma sappiamo che il videogioco di corse di Turn 10 Studios sarà disponibile nel corso del 2023.