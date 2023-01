Atomic Heart entra in fase gold: tutto pronto per l'uscita

Gli sviluppatori di Mundfish hanno annunciato che Atomic Heart è appena entrato nella fase gold, ossia quello stadio che certifica la fine dei lavori e l’inizio delle procedure per la distribuzione di un videogioco.

Con un messaggio diffuso via Twitter, il team ha voluto ringraziare tutti i partner che hanno reso possibile la realizzazione di un gioco annunciato ben sei anni fa. Ora che lo studio si trova a percorrere l’ultimo chilometro, tutto sembra essere pronto per l’uscita di Atomic Heart prevista per il 21 febbraio prossimo.

Ricordiamo, infine, che l’immersive sim ambientato in una versione alternativa dell’Unione Sovietica sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Il gioco sarà inoltre giocabile senza costi aggiuntivi tramite il servizio Game Pass.