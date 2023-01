Road 96: Mile 0, il prequel targato DigixArt uscirà ad aprile

Lo studio di sviluppo DigixArt e l’etichetta di publishing Ravenscourt hanno annunciato Road 96: Mile 0, un prequel dell’avventura narrativa uscita nel 2021 su PC e Switch (qui la nostra recensione), per poi approdare successivamente anche sulle altre console.









In Road 96: Mile 0 assisteremo attivamente alle vicende di Zoe e Kaito, due amici dalle vite molto diverse. I due vivono e si avventurano a White Sands, una lussuosa città in cui risiede l’élite di Petria e in cui lavorano i genitori di Kaito. Zoe è uno dei personaggi che abbiamo già avuto modo di conoscere in Road 96: viene dalla parte ricca della città e suo padre lavora per il governo. Kaito, un personaggio di Lost in Harmony, vive invece nella zona meno agiata. La loro amicizia è solida, ma presto tutto potrebbe cambiare.

“In Mile 0, volevamo mostrare da dove viene Zoe e perché ha lasciato la sua vita agiata. Ma non l’abbiamo fatto nel modo convenzionale, abbiamo preso una strada diversa, con sequenze musicali metaforiche, dove cavalchi le convinzioni e i dubbi di Zoe e Kaito. La parte divertente è che TU scegli come vuoi che si evolvano,” ha dichiarato Yoan Fanise, CEO di DigixArt.

Road 96: Mile 0 è già provvisto di una data di uscita: sarà infatti disponibile su PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch dal 4 aprile.