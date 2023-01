Nel corso di un’intervista concessa ai taccuini di BuzzFeed, Neil Druckmann ha confermato che Naughty Dog ha chiuso con la serie di Uncharted, dunque con buona probabilità non verranno più sviluppati videogiochi appartenenti a quella saga.

“Naughty Dog è molto fortunata ad avere un publisher come Sony: ciò significa che Sony finanzia i nostri videogiochi, ci supporta, siamo parte di Sony. Ci hanno supportato passo dopo passo nelle nostre passioni. Solo perché qualcosa ha successo, le persone pensano che siamo sotto pressione e dobbiamo creare un sequel,” ha affermato Neil Druckmann. “Non è questo il caso. Per noi, Uncharted è stato un successo enorme – tant’è che Uncharted 4 è uno dei nostri videogiochi più venduti – ma siamo stati in grado di chiudere quella storia e affermare di aver finito. Stiamo andando avanti.”

Durante la stessa intervista, l’esponente di Naughty Dog ha parlato anche di un possibile terzo capitolo di The Last of Us, dichiarando che per ora lo studio è impegnato nello sviluppo dello spin-off multiplayer, ma non è escluso che in futuro possa continuare la storia principale. “Con The Last of Us dipende da noi se vogliamo continuare o meno,” ha dichiarato Druckmann. “Il nostro processo è lo stesso che ha portato alla realizzazione di Parte II: nel caso in cui dovessimo ideare una storia convincente che porti in dote un messaggio universare sull’amore – così come il primo e il secondo gioco – solo allora racconteremo quella storia. Nel caso in cui non dovesse venirci in mente nulla, abbiamo già il finale di Parte II e allora scriveremo la parola fine.”