The Pathless in uscita la settimana prossima su Xbox e Switch

Annapurna Interactive ha annunciato la data di uscita di The Pathless per le console Xbox e Nintendo Switch.









L’avventura di Giant Squid lascerà dunque i confini di PlayStation e PC per planare sulle altre piattaforme citate in apertura il 2 febbraio. Per quanto riguarda la versione per Switch, inoltre, verrà resa disponibile anche un’edizione fisica grazie a una collaborazione tra iam8bit e Skybound Games. Le versioni per Xbox One e Series X|S, invece, saranno disponibili nel solo formato digitale.

Questa la sinossi del gioco: “The Pathless è l’epopea di un’arciera e di un’aquila attraverso una foresta immensa. Diventa la Cacciatrice, un’esperta arciera diretta a un’isola mistica per dissolvere la malefica oscurità che attanaglia il mondo.“