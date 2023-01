Starfield: la data di uscita non è ancora stata fissata

Chi sta attendendo spasmodicamente Starfield avrà sicuramente sentito parlare di una fantomatica data di uscita prevista per il prossimo 23 marzo, come riportato dal sito di un noto retailer. Ci sono però brutte notizie per chi sperava che questo giorno così vicino fosse effettivamente quello in cui avremmo potuto mettere mano al nuovo RPG fantascientifico di Bethesda: l’attendibilità di questa data è infatti stata smentita da Jez Corden di Windows Central. Il giornalista, che cita fonti interne allo studio, chiarisce come la data del 23 marzo sia da considerare come placeholder, e che la vera finestra di uscita – teoricamente prevista per la prima metà del 2023 – non è ancora stata decisa ufficialmente.

Ricordiamo che di recente Microsoft ha tenuto uno showcase dedicato ad alcuni giochi sviluppati dai suoi studi interni, inclusa la sorpresa Hi-Fi Rush, sviluppata in totale segretezza da Tango Gameworks e attualmente già disponibile nei negozi e su Xbox Game Pass. Com’è ben noto, nel corso di questa serata non ha però fatto la sua apparizione Starfield, che nel prossimo futuro avrà una presentazione ad esso esclusivamente dedicata.