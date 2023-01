Scomparsa Annie Wersching, è stata Tess in The Last of Us

Si è spenta ieri all’età di 45 anni l’attrice e doppiatrice Annie Wersching, interprete, tra gli altri ruoli, di Tess nel primo capitolo di The Last of Us.

Come segnalato sulle colonne dell’Hollywood Reporter, Annie Wersching era da tempo malata di cancro ma questo non l’ha fermata dall’interpretare vari ruoli negli ultimi anni, soprattutto sul piccolo schermo. Il più recente di questi è quello della Regina Borg nella serie televisiva Star Trek: Picard, ma ha anche avuto ruoli di rilievo in Bosch, 24 e Marvel’s Runaways, oltre ad essere stata un personaggio ricorrente in The Rookie.

Oltre al personaggio di Tess in The Last of Us, ricordiamo che l’attrice ha anche doppiato Tassyn in Anthem.