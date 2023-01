Street Fighter 6: Thea Trinidad si unisce al roster dei commentatori

Capcom ha annunciato che la wrestler professionista Thea Trinidad, conosciuta anche come la superstar di WWE Zelina Vega, sarà presente nel roster di commentatori di Street Fighter 6.









“Sono una giocatrice accanita sin da quando ero bambina e una grande fan di Street Fighter,” ha dichiarato Thea Trinidad. “Ricordo ancora match epici con mio fratello e lo battevo sempre con il mio personaggio preferito Vega. È surreale far parte ora di questo fantastico franchise e sono onorata e grata per questa opportunità unica nella vita.”

Il commento in tempo reale di Street Fighter 6 offrirà la narrazione in tempo reale dei match. Tra le voci già annunciate troviamo Jeremy “Vicious” Lopez, Ryutaro “Aru” Noda, Kosuke Hiraiwa e Steve “TastySteve” Scott, con un tag team di commentatori tra cui Thea Trinidad, H.E. Demone Kakka e James “jchensor” Chen

Ricordiamo che Street Fighter 6 uscirà il 2 giugno su PC, PS4, PS5e Xbox Series X|S.