PlayStation 5: Sony assicura più scorte in tutto il mondo

Sony ha annunciato l’incremento delle scorte di PlayStation 5 su scala globale, pertanto d’ora in avanti dovrebbe essere relativamente più semplice acquistare la console anche in Italia.

“A tutti i nostri fan: grazie per la pazienza dimostrata mentre affrontavamo una domanda senza precedenti per la console PS5 in un contesto di sfide globali,” si legge in un post pubblicato proprio in queste ore sul blog ufficiale PlayStation. “Se state cercando di acquistare una console PS5, ora dovrebbe essere molto più facile trovarne una presso i nostri rivenditori in tutto il mondo.”

Uscita ufficialmente a novembre del 2020, PlayStation 5 non è mai stata facilmente acquistabile in questi ultimi due anni a causa di molteplici fattori, tra cui la pandemia e la crisi dei microprocessori. Quest’ultima, in particolare, ha rallentato di molto la produzione e non ha permesso a Sony di soddisfare l’alta domanda di console da parte dei videogiocatori di tutto il mondo. Nel frattempo, per far fronte alla crisi economica globale, la scorsa estate è stato aumentato il prezzo di entrambe le versioni di PS5, che ora costano € 449,99 e € 549,99 (rispettivamente la Digital Edition e la versione con lettore Blu-ray Ultra HD).