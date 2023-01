In vista dell’uscita dell’atteso Like a Dragon: Ishin!, lo spin-off della serie Yakuza, SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno pubblicato un nuovo trailer intitolato “Blade of Vengeance” in cui viene presentata la storia dell’epopea samurai che verrà distribuita in tutto il mondo il 21 febbraio 2023 per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e su PC tramite Steam.









Il trailer esplora la trama del gioco, offrendo un rapido sguardo sull’insidioso cammino che attende il protagonista Sakamoto Ryoma, incastrato per l’omicidio del suo mentore. Costellata da amici e nemici, combattimenti al cardiopalma e altro ancora, la lotta per la giustizia di questo solenne samurai sfida il corso della storia del Giappone.

I giocatori che prenotano le edizioni fisiche o digitali del gioco riceveranno tre armi aggiuntive esclusive, come aiuto per spianare la via della rivoluzione: Kijinmaru Kunishige, Lucentezza sanguinante e Cannone delle Navi nere. Coloro che prenotano la Digital Deluxe Edition riceveranno l’accesso anticipato al gioco il 17 febbraio 2023, oltre ai seguenti contenuti scaricabili: Set “Capitano della Shinsengumi”, Kit “Supporto per la crescita di Ryoma”, Kit “Materiali per il potenziamento della spada”, Kit “Materiali per il potenziamento della pistola”, Kit “Espansione armamenti della Terza Compagnia” e Skin “Il Drago di Dojima”.