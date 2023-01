PlayStation VR2: Sony avrebbe già tagliato la produzione

Pare che Sony abbia già ridotto le stime di vendita di PlayStation VR2 e di conseguenza avrebbe ridotto la produzione della nuova periferica in uscita tra poche settimane: il 22 febbraio.

Secondo le indiscrezioni riportate da Bloomberg, la compagnia giapponese punterebbe ora a vendere 1 milione di PSVR2 nel trimestre di lancio del dispositivo, contro i 2 milioni previsti in precedenza. Ciò avrebbe portato a un taglio della produzione e a un totale di 1,5 milioni di unità vendute nell’anno fiscale che va dal prossimo aprile al marzo del 2024.

La mossa della compagnia giapponese sarebbe legata ai pre-order al di sotto delle aspettative, i quali sarebbero stati definiti addirittura deludenti. Tra le cause potrebbe senz’altro figurare il prezzo di vendita elevato di PlayStation VR2 (€ 599,99 per il solo visore, € 649,99 in bundle con Horizon: Call of the Mountain), ma anche la situazione stagnante del settore della realtà virtuale potrebbe avere avuto qualcosa a che fare con la risposta tiepida da parte del pubblico.