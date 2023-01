Nintendo, PlayStation e Xbox potrebbero snobbare l'E3 2023

Pare che l’E3 2023 non stia partendo con il piede giusto: sembra infatti che nessuno dei tre principali produttori di console sarà presente in fiera quest’anno, dopo ben tre anni di stop dell’evento in presenza a causa della pandemia.

Secondo quanto riportato da IGN, infatti, Nintendo, PlayStation e Xbox avrebbero deciso di snobbare la prossima edizione dell’E3, pertanto sembra che nessuna delle tre compagnie avrà i propri stand nello showfloor del Los Angeles Convention Center. Da notare che Microsoft ha già fatto sapere che terrà un evento a Los Angeles nel corso della prossima estate, ma non ha mai precisato se sarà o meno legato all’E3. Alla luce di queste indiscrezioni, dunque, possiamo ipotizzare che si tratterà di un evento separato. Nintendo e Sony, invece, non hanno ancora fatto trapelare nulla di ufficiale.

Nel frattempo ReedPop, la compagnia che da quest’anno ha preso in gestione l’E3, ha dichiarato che varrà la pena viaggiare fino a Los Angeles per l’edizione 2023, senza però né confermare né smentire l’assenza delle tre big dell’industria.