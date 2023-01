Xbox Series X|S: Microsoft aumenta il prezzo in Giappone

Microsoft ha appena annunciato un aumento di prezzo sia per Xbox Series X che per Series S che sarà valido nel solo Giappone a partire dal 17 febbraio. L’aumento sarà pari a 5.000 yen (circa 35 euro al cambio attuale) per entrambi i modelli, i quali saranno venduti a 59.978 yen (circa 425 euro) per quanto riguarda Xbox Series X, mentre Xbox Series S costerà 37.978 yen (circa 270 euro).

“Dopo aver valutato le condizioni del mercato in Giappone, abbiamo deciso di modificare il prezzo suggerito delle console Xbox nel paese,” si legge in un comunicato ufficiale tradotto da Gematsu. “Valutiamo regolarmente l’impatto dei prezzi per mantenere una coerenza attraverso le varie regioni. La revisione del prezzo ha impatto sui nostri consumatori ed è stata una decisione difficile da prendere, ma continueremo a fornire loro la somma esperienza Xbox che i nostri acquirenti si aspettano.”

Al momento non è chiaro se l’aumento di prezzo, per ora limitato al solo Giappone, possa essere esteso in futuro anche in altri paesi, tra cui l’Italia. Qualche mese fa, all’indomani dell’aumento di prezzo di PlayStation 5, Microsoft dichiarò che non avrebbe ritoccato quelli di Xbox Series X e Series S, tuttavia la mossa di queste ore mette in discussione la presa di posizione precedente.