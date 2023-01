Disgaea 7: Vows of the Virtueless arriva in Occidente

NIS America ha annunciato che Disgaea 7: Vows of the Virtueless sarà disponibile in Occidente nel corso del prossimo autunno. Vediamo il trailer di presentazione.









Questa la sinossi ufficiale: “Il regno demoniaco di Hinomoto sta cambiando e i giorni dei nobili guerrieri sono agli sgoccioli. Presi dal trambusto, il pigro samurai Fuji e la fangirl del bushido Pirilika trovano improbabili alleati l’uno nell’altro mentre combattono contro un regime tirannico; nel frattempo scoprono il significato dell’onore e della redenzione!”

Disgaea 7: Vows of the Virtueless è l’ultimo capitolo della celebre saga di JRPG tattici che include nuove funzionalità tra cui Jumbification, Hell Mode, Item Reincarnation, auto-battle nuove e migliorate, e ranked battle online. Già disponibile da qualche giorno in Giappone, il gioco non ha ancora una data di uscita ufficiale nella sua versione per l’Occidente, ma sappiamo che arriverà su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch.