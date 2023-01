Il successo ottenuto dal recente remake di Dead Space non è passato inosservato a nessuno. Pubblico e critica hanno accolto il ritorno dello storico franchise con entusiasmo, lo dimostrano le numerose copie vendute e il tono delle recensioni tanto su PC, quanto su PS5 o Xbox Series X.

Tra le enormi aspettative di chi ha amato il primo capitolo originale e il pericolo di intervenire eccessivamente su un’opera oltremodo delicata, Motive Studio ha spiegato al mondo intero di essere in grado di riesumare con la giusta delicatezza un franchise che ha scritto stupende e angoscianti pagine della storia del nostro medium.

Motive Studio che, come si evince dalla recente intervista pubblicata su GQ Magazine, è talmente soddisfatta dall’accoglienza ricevuta dal remake che ha già in mente i prossimi passi per completare la riesumazione di un franchise fermo da un decennio circa.

Attraverso le parole di Phil Ducharme, produttore senior, e Roman Campos-Oriola, direttore creativo, è interessante scoprire che continuare a lavorare al franchise è un’idea stuzzicante. Alla domanda “hai qualche idea su cosa potresti fare col franchise in futuro?” Phil Ducharme ha risposto “certo, continuare a lavorare alla serie è la nostra speranza. C’è interesse da parte mia e penso anche da parte di Roman nell’esplorare maggiormente Dead Space . Abbiamo delle idee, questo è certo. Finiamo questa settimana, facciamo in modo che il lancio vada bene e che ci siano meno problemi tecnici possibili. Quindi andremo in vacanza e poi ci siederemo al tavolo e ne discuteremo tra noi all’interno di EA per capire cosa ci riserverà il futuro“.

In attesa di saperne di più da EA e Motive Studio, c’è speranza che il remake di Dead Space tanto apprezzato anche da noi di TGM sia solo il primo convincente passo di un terrificante viaggio nello spazio che, oggi come dieci o più anni fa, s’ha assolutamente da fare.