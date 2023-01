Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles arriverà quest'estate

NIS America ha annunciato che Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles arriverà su Nintendo Switch, PS5 e PC nell’Estate 2023.









Dopo la pubblicazione su PC dello scorso agosto di Rhapsody: A Musical Adventure, un JRPG musicale che in principio, nel 1998, venne sviluppato e distribuito da Nippon Ichi su PlayStation, per la prima volta in assoluto sbarcano in Occidente anche Rhapsody II: Ballad of the Little Princes e Rhapsody III: Memories of Marl Kingdom.

In Rhapsody II: Ballad of the Little Princess la giovane Kururu seguirà le orme di sua madre Cornet intraprendendo un viaggio ricerca del proprio principe. Ci sarà anche un combat system a turni nuovo rispetto al predecessore.

In Rhapsody III: Memories of Marl Kingdom invece si concluderanno le vicende di Rhapsody e dei diversi personaggi coinvolti negli eventi che si verificano prima, durante e dopo i precedenti capitoli, inclusa una conclusione della storia della madre di Cornet, Cherie. Relativamente al gameplay, in quest’ultimo capitolo il rinnovato sistema di battaglia si mostrerà in versione perfezionata grazie agli attacchi combinati dei personaggi e all’aggiunta di una telecamera 3D.