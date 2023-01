Hexworks, uno studio di CI Games, quest’oggi ha condiviso alcune nuove immagini di The Lords of the Fallen, l’action-RPG dark-fantasy annunciato addirittura nel lontano 2014 – con il nome di Lord of the Fallen 2 – e tuttora in sviluppo per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

La descrizione ufficiale conferma ancora una volta che si tratterà di un gioco “ambientato più di mille anni dopo gli eventi del primo gioco. The Lords of the Fallen introdurrà una nuova avventura in un vasto mondo interconnesso, cinque volte più grande del capitolo originale. Sarà un’esperienza GDR piena di missioni, personaggi avvincenti e con una ricca narrativa, un’avventura in cui ogni giocatore dovrà creare il proprio eroe prima di lanciarsi nella coinvolgente campagna per giocatore singolo ma che prevederà anche l’inedita possibilità di invitare un secondo giocatore per unire le forze grazie alla modalità cooperativa online“.

La pubblicazione di The Lords of the Fallen attualmente è prevista per un generico 2023, come riporta anche la pagina Steam ufficiale. Al momento purtroppo non ci sono grandi dettagli su questo action-RPG dai toni irresistibilmente inquietanti, sviluppato in Unreal Engine 5 ma anche vittima di uno sviluppo a dir poco travagliato.